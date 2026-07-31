प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। यह मुलाकात राष्ट्रपति के मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया के सफल दौरे के एक हफ्ते बाद हुई है। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं।
नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं। यह मुलाकात राष्ट्रपति मुर्मु के मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया के एक हफ्ते के सफल दौरे से रविवार को लौटने के बाद हुई है।
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