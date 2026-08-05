प्रधानमंत्री की नए सांसदों को नसीहत, आचरण व व्यवहार को लेकर सतर्क रहें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद में नए राजग सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने सांसदों को सार्वजनिक जीवन में सजग रहने और उचित आचरण का पालन करने की सलाह दी। मोदी ने सांसदों को बताया कि दिल्ली राजनीति में सतर्क रहना आवश्यक है और उन्हें अपने लेटरहेड का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद में चुनकर आए राजग सांसदों के साथ बुधवार को नाश्ते पर मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नए सांसदों को सार्वजनिक संसदीय जीवन के लिए नसीहत भी दी और कहा कि वह अपने आचरण व व्यवहार को लेकर सजग व सतर्क रहें। इस दौरान तीस से ज्यादा सांसद मौजूद रहे, जिनमें आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल हुए सांसद भी शामिल थे। संसद में लगातार गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्तारूढ़ राजग के नए सांसदों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया और उन्हें दिल्ली की राजनीति में टिके रहने का एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया।
सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने सहज अंदाज में सांसदों से कहा लुटियंस जोन में सतर्क रहें। साजिशों के जाल से सावधान रहें। इस बात का ध्यान रखें कि आप किससे मिलते हैं और कहां मिलते हैं। दिल्ली एक खतरनाक जगह है। नए सांसदों में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल थे। एक घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में मोदी ने नए सांसदों के साथ व्यक्तिगत आचरण से लेकर विपक्ष से निपटने तक के महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने सांसदों को निर्देश दिया है कि वे अपने लेटरहेड के दुरुपयोग से बचें और फोन पर लोगों के साथ अभद्र व्यवहार न करें। उन्होंने सांसदों से विपक्ष सहित सभी साथी सांसदों से सीखने का भी आग्रह किया। अपनी निजी दिनचर्या के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि बिस्तर पर लेटते ही उन्हें आठ सेकंड के भीतर नींद आ जाती है और वे केवल तीन घंटे सोते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए वर्तमान क्षण में जीना महत्वपूर्ण है। एक सांसद के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अभी वह उनके साथ हैं, इसलिए किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जिस क्षण में हूं, उसी में जी रहा हूं। जब प्रधानमंत्री से पूछा गया कि वे जेट लैग से कैसे निपटते हैं, तो उन्होंने कहा कि विमान में चढ़ते ही वे अपनी घड़ी को उस देश के समय के अनुसार सेट कर लेते हैं जहां वे यात्रा कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा इस तरह कोई समस्या नहीं होती। प्रधानमंत्री ने सांसदों से सदन को यथासंभव अधिक समय देने और शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।
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