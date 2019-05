जब केदारनाथ धाम स्थित गुफा में भगवा वस्त्र धारण कर ध्यान लगाते दिखे पीएम मोदी, देखें तस्वीरें

चुनावी शोरगुल खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उतराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान पीएम मोदी का एक अलग रंग नजर आया, जहां उनके परिधान ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया। उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में 11755 फीट की उंचाई पर स्थित केदारनाथ में मोदी स्लेटी रंग का चोगा, पहाड़ी टोपी और कमर में केसरिया गमछे में नजर आये और हैलीपैड से केदारनाथ मंदिर तक का पैदल रास्ता उन्होंने पहाड़ी अंदाज में छड़ी लेकर तय किया। इसके बाद पीएम मोदी केदारनाथ धाम मंदिर के निकट एक गुफा में ध्यान लगाने की मुद्रा में भी दिखे।

समाचार एजेंसी एएनआई ने पीएम मोदी का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह पहाड़ी परिधान में केदारनाथ मंदिर की ओर हाथ में छड़ी लिए जाते दिख रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी के हाथ में एक छाता भी दिख रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि पीएम मोदी बारिश के बावजूद मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसके अलावा समाचार एजेंसी एएनआई ने कुछ तस्वीरें भी जारी की है, जिसमें मोदी ध्यान लगाए दिख रहे हैं।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi on his way to a holy cave near Kedarnath Shrine, Uttarakhand pic.twitter.com/cYxhsc720E