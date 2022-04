PM मोदी के 'मेक इन इंडिया' का बज रहा डंका, नई रक्षा कंपनियों ने 6 महीने में ही कमाया मुनाफा 

पिछले साल अक्टूबर में गठित की गई सात में से छह नई रक्षा कंपनियों ने अपने व्यापार के आरंभिक छह महीनों यानि एक अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान अनन्तिम लाभ दर्ज किया है।

