दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, पांचवें ईस्टर्न फोरम में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूस के दो दिवसीय दौरे के लिए नई दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। उनका वहां पर 36 घंटा रूकने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे पांच सितंबर को बतौर मुख्य अतिथि पांचवें इकॉनोमिक फोरम को संबोधित करेंगे।

इससे पहले, विदेश सचिव विजय गोखले ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि पीएम मोदी 4 सितंबर की सुबह पीएम मोदी ब्लादिवोस्तोक पहुंचेंगे और 5 तारीख की शाम को वह वहां से नई दिल्ली के लिए वापस चलेंगे।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi leaves for 2-day visit to Russia. PM Modi will be addressing the 5th Eastern Economic Forum on 5th September as its chief guest. pic.twitter.com/HoZd6PnpbI