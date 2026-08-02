नशा मुक्ति की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से जुड़े युवा

नशा मुक्ति की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से जुड़े युवा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राठ में नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 250 युवाओं को जोड़ा गया। मोदी ने युवाओं से नशे से दूरी बनाने की अपील की। कार्यक्रम में विधायक मनीषा अनुरागी ने भी हिस्सा लिया और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
राठ। नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 250 युवाओं को जोड़ा गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश भर के 10 हजार से अधिक स्थानों पर युवाओ के साथ लाइव जुड़े थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं को आवाहन किया कि वह नशे से दूरी बनाए, नशा सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को समाप्त कर देता है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक मनीषा अनुरागी रही। मेरा युवा भारत के तत्वाधान में कालेज में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला युवा अधिकारी सुशील करोलिया ने की। प्रथम अनंत यादव, द्वितीय श्रेष्ठ यादव एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कुणाल को प्रमाण पत्र
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