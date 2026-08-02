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चम्पावत में विद्यार्थियों ने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चम्पावत में नशा मुक्त युवा-विकास अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में डीएम मनीष कुमार ने छात्रों को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया। उन्होंने युवा शक्ति को नशामुक्त जीवन की ओर अग्रसर करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि स्वस्थ और जागरूक पीढ़ी का निर्माण हो सके।

चम्पावत में विद्यार्थियों ने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन

सतीश, चम्पावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रविवार को राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जनपद चम्पावत के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कार्यक्रम को बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा सुना गया। कार्यक्रम में डीएम मनीष कुमार ने छात्र-छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को सुना तथा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने का संकल्प दिलाया। डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं से नशामुक्त जीवन अपनाने का आह्वान करते हुए विकसित भारत के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे नशे जैसी सामाजिक बुराई से स्वयं दूर रहें और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी इसके प्रति जागरूक करें।

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उन्होंने कहा कि योग, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं सकारात्मक जीवन मूल्यों को अपनाकर युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं। स्वस्थ, अनुशासित और जागरूक युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया तथा नशे के विरुद्ध जनजागरूकता फैलाने का संदेश भी दिया। इस अवसर पर एडीएम केएन गोस्वामी, मुख्य शिक्षाधिकारी मान सिंह, मोहित पांडेय, चंदन सिंह बिष्ट सहित विद्यालय के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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