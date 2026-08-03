छात्र- छात्राओं ने लिया नशा मुक्ति का संकल्प
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा- विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में भगवानपुर हाट में छात्रों ने नशे से दूर रहने की शपथ ली। कार्यक्रम में पीएम का लाइव प्रसारण हुआ और युवाओं से नशे के खिलाफ संकल्प करने की अपील की गई।
भगवानपुर हाट, एक संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा- विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। उनके आह्वान पर इस कार्यक्रम का माई भारत सीवान के तत्वावधान में भगवानपुर हाट प्रखंड के विमल मोड़ के पास आयोजन किया गया। इसमें एक कोचिंग संस्थान के छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर नशे से दूर रहने और स्वस्थ भारत निर्माण में सहयोग का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इसमें प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे नशे को ना कहें और अपने जीवन को देश निर्माण में लगाएं।
प्रसारण के बाद माई भारत के पदाधिकारियों ने छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सभी छात्र-छात्राओं ने सामूहिक रूप से नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ ली। मौके पर स्वामी विवेकानंद युवा मंडल के अध्यक्ष विनय शंकर सिन्हा, माई भारत के स्वयंसेवी अनु कुमारी, कोचिंग संस्थान के निदेशक प्रिंस कुमार, मुकेश कुमार, मनु यादव, रमेश सिंह, रवि रंजन कुशवाहा, शुभम कुमार, अमन कुशवाहा, साक्षी कुमारी, शिल्पी कुमारी, मनी यादव, रिया कुमारी, अंकिता कुमारी, हिमानी कुमारी आदि मौजूद रहे।
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