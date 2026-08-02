नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लातेहार में नशा मुक्त युवा अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने पीएम का संबोधन लाइव देखा। मोदी ने युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। उपस्थित सभी ने नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया।
लातेहार, संवाददाता। भारत सरकार के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान के अंतर्गत रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अभियान का शुभारंभ लाइव प्रसारण के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर लातेहार जिले के बनवारी साहू महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं, स्वयंसेवकों, शिक्षकों एवं गणमान्य लोगों ने पीएम के संबोधन का सजीव प्रसारण देखा गया।अपने संबोधन में पीएम ने युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार, समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में भी बाधक बनता है।
उन्होंने सभी युवाओं से नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त युवा, विकसित भारत के संकल्प को आत्मसात करते हुए समाज में जन-जागरूकता फैलाने एवं नशे के विरुद्ध अभियान को जन-आंदोलन बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी, नगर पंचायत अध्यक्ष महेश सिंह, डीईओ गौतम कुमार साहू, डीएसई ऋषिकेश,पीके तिवारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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