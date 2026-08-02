Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
Follow us on Google News
share

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लातेहार में नशा मुक्त युवा अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने पीएम का संबोधन लाइव देखा। मोदी ने युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। उपस्थित सभी ने नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया।

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान का शुभारंभ

लातेहार, संवाददाता। भारत सरकार के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान के अंतर्गत रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अभियान का शुभारंभ लाइव प्रसारण के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर लातेहार जिले के बनवारी साहू महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं, स्वयंसेवकों, शिक्षकों एवं गणमान्य लोगों ने पीएम के संबोधन का सजीव प्रसारण देखा गया।अपने संबोधन में पीएम ने युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार, समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में भी बाधक बनता है।

ये भी पढ़ें:नशा व्यक्ति नहीं परिवार और समाज को करता है प्रभावित

उन्होंने सभी युवाओं से नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त युवा, विकसित भारत के संकल्प को आत्मसात करते हुए समाज में जन-जागरूकता फैलाने एवं नशे के विरुद्ध अभियान को जन-आंदोलन बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी, नगर पंचायत अध्यक्ष महेश सिंह, डीईओ गौतम कुमार साहू, डीएसई ऋषिकेश,पीके तिवारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नशा मुक्त युवा शक्ति शपथ कार्यक्रम आयोजित
ये भी पढ़ें:प्रधानमंत्री के आह्वान पर शाहजहाँपुर के सभी 15 विकास खंडों में युवाओं ने ली नशामुक्ति की शपथ

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
PM Modi
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।