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प्रधानमंत्री मोदी से सीधा संवाद करेंगे चिन्मय विद्यालय के विद्यार्थी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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प्रधानमंत्री मोदी से सीधा संवाद करेंगे चिन्मय विद्यालय के विद्यार्थी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान में दस हजार से अधिक स्थानों पर एक करोड़ से अधिक युवा एक साथ नशा मुक्त भारत की शपथ लेंगे। इस अवसर पर चिन्मय विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधा संवाद करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए विद्यालय के सेमिनार हॉल में तैयारियों पूरी हो गई हैं। चिन्मय मिशन बोकारो की आवासीय आचार्या स्वामिनी संयुक्तानंदा सरस्वती, सचिव महेश त्रिपाठी, प्राचार्य सूरज शर्मा, उप प्राचार्य डॉ. रोशन शर्मा ने विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी भारत के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ रविवार, 2 अगस्त को ऑनलाइन जुड़ेंगे।

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वे विद्यार्थियों को नशा मुक्त शपथ दिलाएंगे व उनके साथ संवाद भी करेंगे। विद्यार्थी पीएम मोदी से ऑनलाइन माध्यम से सवाल भी पूछेंगे। इसके लिए चिन्मय विद्यालय बोकारो का भी चयन हुआ है। विद्यालय के करीब 200 से अधिक विद्यार्थियों पीएम मोदी के साथ इस ऑनलाइन सत्र में जुड़ेंगे व उनके साथ सीधा संवाद करेंगे। प्राचार्य सूरज शर्मा ने कहा भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और पीएम मोदी द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान बहुत सराहनीय पहल है।

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