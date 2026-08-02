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18 शिक्षण संस्थानों में गूंजेगा पीएम का नशा मुक्त भारत का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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कन्नौज में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान’ का सीधा प्रसारण होगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जिसमें वह युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना है।

18 शिक्षण संस्थानों में गूंजेगा पीएम का नशा मुक्त भारत का संदेश

कन्नौज, संवाददाता। जिले के 18 शिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान’ का सीधा प्रसारण किया जाएगा। सुबह 10 बजे से होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देशभर के युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे और अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने संबंधित संस्थानों में सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मेरा युवा भारत के तहत आयोजित इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर उन्हें स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प दिलाया जाएगा।

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इसके बाद संस्थानों में स्वच्छता गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। जिला युवा अधिकारी सागर माहेश्वरी ने बताया कि अभियान के राष्ट्रीय विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जिले के सभी निर्धारित केंद्रों पर स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई गई है। स्वयंसेवक कार्यक्रम से पहले तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही युवाओं की सहभागिता और कार्यक्रम के संचालन में सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि कन्नौज, छिबरामऊ, तिर्वा, तालग्राम, सौरिख, जसौदा, जलालाबाद, नितानंदपुर, गुगरापुर समेत विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इनमें पीएसएम कॉलेज, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग कन्नौज व छिबरामऊ, नेहरू पीजी कॉलेज छिबरामऊ, राजकीय पॉलिटेक्निक तिर्वा, राजकीय बालिका पॉलिटेक्निक जसौदा सहित अन्य संस्थान शामिल हैं। जिला युवा अधिकारी ने युवाओं से अपील की कि वे निर्धारित केंद्रों पर समय से पहुंचकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनें और नशा मुक्त एवं विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

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