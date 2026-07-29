प्रधानमंत्री मोदी नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का अभियान शुरू करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अगस्त को भारत में नशे और नशीली दवाओं के खिलाफ 100 सप्ताह के राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के अंतर्गत युवा नशामुक्ति की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा लेंगे। अगले 100 सप्ताह तक हर रविवार को विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।
नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अगस्त को भारत में नशे और नशीली दवाओं के खिलाफ 100 सप्ताह के देशव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंडाविया ने बताया कि ‘विकसित भारत संकल्प के लिए नशामुक्त युवा’ अभियान के तहत दो अगस्त को देश में 1000 स्थानों पर एक साथ होने वाले कार्यक्रमों में एक करोड़ से अधिक युवा नशामुक्ति की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा लेंगे। अभियान के तहत अगले 100 सप्ताह तक हर रविवार को वॉकथॉन, खेल गतिविधियां, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित कर नशामुक्त समाज का संदेश दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस अभियान का नेतृत्व ‘माय भारत’ से जुड़े युवा करेंगे।
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