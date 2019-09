PM मोदी ने की सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के लिए Fever FM की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाने के लिए रेडियो स्टेशन 'फीवर एफएम' की तारीफ की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा- 'सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के लिए मैं फीवर एफएम को बधाई देता हूं। मैं दुकानदारों से अपील करता हूं कि वह भी पूरे जोश के साथ इस अभियान का हिस्सा बनें। इस तरह के प्रयासों से स्वच्छ भारत अभियान को गति मिलेगी।'

कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन टु कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) के 14वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि भारत अगले कुछ वर्षों में सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह छुटकारा पा लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ठान लिया है कि भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक की कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने कहा, 'वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया सिंगल यूज प्लास्टिक को गुड बाय कर दे।

I congratulate Fever FM for their innovative campaign to ensure reduced usage of single use plastic. I urge shopkeepers to take part in this campaign with vigour. Such efforts will add valuable momentum to the Swachh Bharat Mission! @FeverFMOfficial