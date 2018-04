'न्यायपालिका से भी दिल्ली सरकार की तरह बर्ताव कर रहे हैं PM मोदी'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यायपालिका से भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि वो दिल्ली सरकार के साथ करते हैं। केंद्र द्वारा जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफ़ारिश कॉलेजियम को वापस लौटाए जाने के एक दिन बाद भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाया है।

नौकरशाहों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सहित कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच झगड़े का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री "न्यायपालिका'' से भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि वो ''आप सरकार'' के साथ करते हैं।

PM is treating judiciary in the same manner as he treats Delhi govt https://t.co/0j0IT73k6J