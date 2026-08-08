आईआईटी दीक्षांत: जो सीखेगा वो जीतेगा: मोदी

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दुनिया बदलेगी तकनीकी भी बदलेगी, उद्योग भी बदलेंगे लेकिन

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दुनिया बदलेगी तकनीकी भी बदलेगी, उद्योग भी बदलेंगे लेकिन इन सबके बीच जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नई चुनौतियों के नए समाधान खोजने का साहस रखेगा। चुनौतियां उसके लिए अवसर बन जाएंगी। यही तो आपने आईआईटी दिल्ली से सीखा है।

प्रधानमंत्री का उद्घाटन उक्त बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में आईआईटी दिल्ली सभागार में कही। उन्होंने इस अवसर उन्होंने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस स्थित एआई बेस्ड परम प्रज्ञा सुपरकंप्यूटर का भी उद्घाटन किया। दीक्षांत समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा कि

चुनौती और अवसर ऐसे समय में आप इस संस्थान ने निकल रहे हैं जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसे पीछे सबसे अधिक फोर्स तकनीकी की स्पीड है। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि अगले 30-35 साल की दुनिया कैसी होगी। लेकिन जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती हैं और नए अवसर भी पैदा होते हैं। क्या यह डिग्री बस इस बात का प्रमाण है कि आपने परीक्षा पास की,अच्छा सीजीपीए हासिल किया, या अच्छा प्लेसमेंट हासिल किया। निश्चित रूप से इन सब का अपना महत्व है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी डिग्री दुनिया को यह बताती है कि आप कठिन समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। आप अपने आईआईटी दिल्ली के सफर को याद कीजिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। यहां की पढ़ाई भी आसान नहीं थी लेकिन आपने हार नहीं मानी। यह डिग्री एक दिन में नहीं मिली। छोटे कदमों ने यहां तक पहुंचाया है। जीवन भी इसी सिद्धांत पर चलता है। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उससे घबराइये मत उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए।

मुश्किलें और मौके उन्होंने कहा कि जीवन में भी मुश्किलें आएंगी लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता वह अकेली नहीं आती हैं। वह साथ साथ मौके भी लेकर आती है।

सबको बस सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है।

प्रधानमंत्री का संदेश छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, दुर्लभ खनिज, गहरे समुद्र की खोज, बैटरी, ऊर्जा भंडारण, ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत परिवहन, क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसे अनेक क्षेत्र आपकी प्रतिभा, आपके नवाचार और आपके नेतृत्व का इंतजार कर रहे हैं, और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि देश के लिए एक और बड़ी संभावना शोध के क्षेत्र में है। भारत को नई-नई रिसर्च की जरूरत है और सरकार का इस दिशा में भी ध्यान है। उन्होंने प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों का उद्देश्य देश में विज्ञान और शोध को नयी ताकत देना है।

पदक पाने वाली बेटियों के लिए काश पदक जीतने वालों में और बेटियां होतीं ज्यादा अच्छा होता: मोदी

प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पदक और पुरस्कार पाने वालों में लड़कियां भी शामिल हों। उन्होंने अकादमिक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने में महिलाओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। स्नातक विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि क्योंकि आप सिर्फ एक डिग्री नहीं ले रहे हैं आप देश के लिए बहुत कुछ करने के सपने लेकर यहां से जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक-दो बेटियां भी होतीं तो और भी अच्छा होता। माफ कीजिए। सिर्फ एक-दो क्यों? उनकी संख्या और ज्यादा होनी चाहिए थी।

मेधावी छात्रों का सम्मान पढ़ाई-लिखाई में शानदार प्रदर्शन को देखते हुए, प्रधानमंत्री ने मेधावी छात्रों को संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किए, जिनमें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट टेन स्वर्णपदक शामिल थे।

समारोह के दौरान 587 पीएचडी शोधार्थियों समेत 3,000 से ज्यादा स्नातकों को डिग्री प्रदान की गयी।

जिंदगी की परीक्षा जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ ऑउट ऑफ सेलेबस होता है

उन्होंने कहा कि कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर के जीवन में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सेलेबस होता है लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सेलेबस होता है। कैंपस लाइफ में सारे फंडे क्लियर होते थे, क्या पढ़ना है, कौन सा असानमेंट पूरा करना है सब पहले से तय होता था लेकिन जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहां न कोई तय कोर्स होता है न प्रश्नपत्र। कई बार तो यह भी कोई नहीं बताता कि असली सवाल क्या था। वह सवाल भी आपको खुद पहचानना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जीवन में जिज्ञासा बनाए रखिए अपनी सीखने की इच्छा जगाए रखिए। चेतना बनाए रखिए। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं जरा उन्हे परखिए। उन पर सवाल उठाइये। लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। यही सोच आपकी अलग पहचान बनाएगी।

प्रधानमंत्री का हल्का अंदाज मोदी ने युवाओं को हल्के फुल्के अंदाज में हंसाया

प्रधानमंत्री का आईआईटी दिल्ली में यह दीक्षांत भाषण विद्यार्थियों के लिए यादगार बन गया। प्रधानमंत्री ने हल्के फुल्के अंदाज में युवाओं को खूब हंसाया। उन्होंने कहा कि आप सभी विद्यार्थी यहां उपस्थित हैं लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं,

लेकिन कुछ तो चलता होगा। जैसे ही उन्होंने यह वाक्य कहा वह स्वयं हंसे और पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि हर छात्र के मन में आने वाले कल की अपनी अपनी तस्वीर होगी। कई छात्र अपनी सेलरी का इंतजार कर रहे होंगे। कोई नए शहर में नई शुरूआत की तैयारी में होगा। कई साथी अपने पहले स्टार्टअप का सपना देखा होगा। हर किसी का रास्ता अलग हर किसी का सपना अलग है। लेकिन इन सबके बाद भी एक एहसास ऐसा है जो आप सभी के मन में एक साथ होगा। उन्होंने कहा कि आप अपने दिन को याद कीजिए और आज के दिन को याद कीजिए। ओरिएंटेशन से कंवोकेशन की यात्रा का भरपूर संतोषी होगी। आप सब के मन में जीवन के एक नए अध्याय का उत्साह भी होगा। इसलिए आज के इस पल को पूरी तरह जी लीजिए। आने वाले समय में जब आप पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी तब यहां की पुरानी यादें आप को पुराने दिनों में जरूर ले जाएंगी। ये आपको ऊर्जावान भी करेंगी। हर जगह के साथ आपकी यादें होंगी। उन्होंने हॉस्टलों के नाम भी लिए और सभागार एक बार फिर तालियों से गूंज उठा।