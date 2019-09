ह्यूस्टन में सिखों और बोहरा समुदाय ने यूं किया PM मोदी का सम्मान

सिखों और दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ह्यूस्टन में मुलाकात की। दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर और उनके कंधे पर पारंपरिक 'अंगवस्त्रम' लपेटकर उनका सम्मान किया।

पीएमओ ने एक अन्य ट्वीट में कहा, “दाऊदी बोहरा समुदाय ने ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। उन्होंने अपने समुदाय के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मोदी के इंदौर दौरे को याद करने के साथ ही सैयदना साहब के साथ मोदी के जुड़ाव पर प्रकाश डाला।”

The Dawoodi Bohra community felicitates PM @narendramodi in Houston. They recall PM Modi’s visit to Indore last year to attend a programme of their community as well as highlight PM Modi’s association with Syedna Sahib. pic.twitter.com/PBOd0k0PTv

वहीं, सिख समुदाय के सदस्यों ने नारंगी रंग का 'अंगवस्त्रम' भेंट कर मोदी का सम्मान किया।

Here is now the Sikh community in Houston welcomed PM @narendramodi.



The Prime Minister interacted with the members of the community, during which they congratulated PM Modi on some of the pathbreaking decisions taken by the Government of India. pic.twitter.com/P3Y3qU0b1n