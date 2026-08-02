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प्रधानमंत्री ने पिंगली वेंकैय्या को याद किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नोट--पूर्व में जारी ‘गृह मंत्री शाह ने पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि दी’ खबर को इसके

प्रधानमंत्री ने पिंगली वेंकैय्या को याद किया

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पिंगली वेंकैय्या को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी और देश को राष्ट्रीय ध्वज देने में उनकी अहम भूमिका को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वेंकैय्या को हमारे देश को तिरंगा देने में उनकी अहम भूमिका के लिए याद किया जाता है। मोदी ने कहा कि उनकी कोशिशें लोगों को हमेशा पूरे समर्पण और देशभक्ति की भावना के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करती रहे।

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