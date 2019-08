अरुण जेटली के साथ दशकों पुरानी दोस्ती को याद करके भावुक हुए पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को अपने पूर्व मंत्रिमंडल सहयोगी अरुण जेटली के साथ कामकाज के अपने लंबे समय को याद किया और कहा कि वह सोच नहीं सकते कि वह यहां बहरीन में हैं जबकि उनके प्रिय मित्र नहीं रहे। जेटली का शनिवार की दोपहर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे। उन्हें नौ अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''मैं यह सोच नहीं सकता कि मैं यहां बहरीन में हूं जबकि मेरे प्यारे दोस्त अरुण जेटली नहीं रहे। कुछ दिन पहले हमने अपनी पूर्व विदेश मंत्री बहन सुषमा जी को खो दिया था। आज मेरे प्यारे मित्र अरुण चले गये। यहां नेशनल स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए मोदी जेटली के साथ अपनी दशकों पुरानी दोस्ती को याद करके भावुक हो गये। मोदी ने कहा, ''ऐसे समय में जब लोग जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, मैं अपने मित्र अरुण के निधन का शोक मना रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह एक तरफ अपने कर्तव्य पथ से बंधे है जबकि दूसरी ओर उनका मन शोक से भरा हुआ है।

