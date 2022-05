यूरोपीय नेताओं को PM मोदी ने दिए काशी और राजस्थान में बने गिफ्ट, पढ़ें क्या-क्या

पीएम ने फिनलैंड की पीएम सना मरीन को राजस्थान के हस्त शिल्प का नायाब नमूना पीतल का पेड़, डेनमार्क की राजकुमारी मैरी को चांदी की मीनाकार पक्षी और डेनमार्क के फ्रेड्रिक को छत्तीसगढ़ की डोकरा नाव भेंट की।

इस खबर को सुनें