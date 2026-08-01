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प्रधानमंत्री का जेन जी से सीधा संवाद बन रहा रहा है विश्वास बहाली का बड़ा माध्यम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री का जेन जी से सीधा संवाद बन रहा रहा है विश्वास बहाली का बड़ा माध्यम -------------------------------------------लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री इस वर्ग के लिए कर सकते हैं खास घोषणा...

प्रधानमंत्री का जेन जी से सीधा संवाद बन रहा रहा है विश्वास बहाली का बड़ा माध्यम

प्रधानमंत्री का जेन जी से सीधा संवाद बन रहा रहा है विश्वास बहाली का बड़ा माध्यम ------------------------------------------ -लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री इस वर्ग के लिए कर सकते हैं खास घोषणा

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विशेष संवाददाता

-भाजपा भी पलटवार के बजाए बढ़ाएगी संवाद, विपक्ष को नहीं देगी कोई मौका

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

सरकार द्वारा मांगे माने जाने के बाद काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का आंदोलन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन जेन जी को लेकर सरकार की चिंताएं अभी भी कायम हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस वर्ग से संवाद कर रहे रहे हैं और उनकी चिंताओं को दूर कर नए सिरे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री इस वर्ग के लिए खास घोषणा भी कर सकते हैं।

मोदी के संवाद का हो रहा है असर

संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन में दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के आव्हान पर जुटे युवा और छात्रों के आंदोलन ने सरकार के पेशानी पर बल ला दिए थे। सरकार को इसे समाप्त करने के लिए आंदोलनकारियों की सभी प्रमुख मांगे माननी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद भी न तो संसद ठीक से चल पा रही है और न ही आंदोलनकारियों के तेवर कम हुए है। इससे विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है और वह भी हमलावर बना हुआ है।

हालांकि सरकार ने हालात को संभालने के लिए बेहद संयम से काम लिया है और सार्थक संवाद से आंदोलनकारियों से समझौता और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन जी से सीधे संवाद का सिलसिला शुरू कर इस वर्ग का भरोसा जीतने के लिए अपने सार्थक प्रयास भी शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री जेन जी के हिसाब से ही समय व माध्यम से संवाद कर रहे हैं। इसका असर भी दिखने लगा है और आवेश में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले जेन जी को अपनी गलती का अहसास भी हुआ है।

राजनीति का मुद्दा न बनने देने की कोशिश

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री अपने इस संवाद को आगे भी जारी रखेंगे। वह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में इस वर्ग के लिए खास संदेश देने के साथ नई घोषणा भी कर सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री इसे विपक्षी राजनीति का मुद्दा नहीं बनने देना चाहते हैं। उनको जोर सिस्टम की कमी को प्रभावी ढंग से दूर करने पर है,जिसके लिए परीक्षा ही नहीं अन्य मोर्चों पर भी काम शुरू कर दिया गया है।

भावनाओं को समझने -समझाने का समय

हालांकि इस अभियान में भाजपा के स्तर पर विपक्ष पर पलटवार जैसी सक्रियता नहीं देखी जा रही है। पार्टी का मानना है कि यह भावनाओं को समझने व समझाने का समय है। विपक्ष जो कर रहा है,उसे भी जेन जी जल्द समझ जाएगी कि वह लोग उनका हित सोचने के बजाय केवल उपयोग करना चाह रहे हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा भी मामले के ठंडा पड़ने के बाद आगे विभिन्न स्तरों संवाद की प्रक्रिया तेज करेगी और जेन जी के साथ विश्वास बहाली के काम को आगे बढ़ाएगी।

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सामान्य प्रश्न

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन जी से संवाद क्यों कर रहे हैं?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन जी के चिंताओं को दूर कर विश्वास बहाली की कोशिश कर रहे हैं।
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