महावीर जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी बधाई

आज यानी 29 मार्च को देशभर में महावीर जयंती मनाई जा रही है। यह दिन जैन समुदाय वालों का बड़ा पर्व माना जाता है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत राहुल गांधी ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी है।

पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि भगवान महावीर के शांति, अहिंसा और समरसता के संदेश हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।

Greetings on Mahavir Jayanti.



Bhagwan Mahavir’s message of peace, non-violence and harmony is a source of great inspiration for us. pic.twitter.com/LnLLtXiv3A