कश्मीर बस हादसे में 35 लोगों की मौत पर PM मोदी ने जताया शोक, कहा- दिल दहलाने वाली घटना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर बस दुर्घटना में 35 लोगों की मृत्यु पर शोक जताया और कहा कि यह ''दिल दहलाने वाली घटना है। पुलिस ने बताया कि सोमवार की सुबह में दुर्घटना उस वक्त हुई जब किश्तवाड़ जिले में पर्वतीय मार्ग से जा रही एक मिनी बस सड़क से फिसलकर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ''जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की घटना दिल दहलाने वाली है। हादसे में अपना जान गंवाने वाले लोगों के प्रति हम शोक जताते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

The accident in Jammu and Kashmir's Kishtwar is heart-wrenching. We mourn all those who lost their lives and express condolences to the bereaved families. May the injured recover at the earliest.

सुबह करीब साढ़े सात बजे किश्तवाड़ से केशवान जा रही बस सिरग्वारी में सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। जम्मू पुलिस महानिरीक्षक एम. के. सिन्हा ने बताया कि अब तक 20 यात्रियों के शव बरामद किये हैं। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने भी किश्तवाड़ में वाहन दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

Extremely saddened to learn about the loss of lives due to a road accident in Kishtwar, Jammu & Kashmir. My deepest condolences to the families of those who lost their loved ones. I pray of the speedy recovery of those injured.