प्रधानमंत्री ने किया हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे हर घर तिरंगा फहराकर अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें। प्रधानमंत्री ने राजग संसदीय दल की बैठक में तिरंगा लहराया और स्वतंत्रता दिवस को गर्व के साथ मनाने का आग्रह किया। बैठक में अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से आह्वान किया है कि वह हर घर तिरंगा फहराकर अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें और विकसित भारत का संकल्प लें।
राजग संसदीय दल की बैठक
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस आह्वान के साथ मंगलवार को हुई राजग संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक का भी उल्लेख किया। इसमें प्रधानमंत्री समेत सभी राजग सांसदों ने तिरंगा लहराया। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने तथा विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में यह बात कही और एक वीडियो भी साझा किया₹। इसमें प्रधानमंत्री समेत राजग के सांसद और कई केंद्रीय मंत्री तिरंगा लहराकर तथा वंदे मातरमू और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा कि आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें। हम एक विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए, हम हर घर पर तिरंगा फहराएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्।
बैठक में कई नेता रहे शामिल
बैठक में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राजग के घटक दलों के नेताओं में जद(एस) के एचडी कुमारस्वामी, तेलुगु देशम पार्टी के के राम मोहन नायडू, आरपीआई के रामदास आठवले, राकांपा के प्रफुल्ल पटेल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और एनसीपीआई की शताब्दी रॉय सहित अन्य मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल शक्ति मंत्रालय के विभिन्न कार्यों पर एक प्रस्तुति भी दी। इसके अलावा आयुष मंत्रालय का भी प्रस्तुतीकरण किया गया।
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