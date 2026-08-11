प्रधानमंत्री ने किया हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान

राजग संसदीय दल की बैठक

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस आह्वान के साथ मंगलवार को हुई राजग संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक का भी उल्लेख किया। इसमें प्रधानमंत्री समेत सभी राजग सांसदों ने तिरंगा लहराया। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने तथा विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में यह बात कही और एक वीडियो भी साझा किया₹। इसमें प्रधानमंत्री समेत राजग के सांसद और कई केंद्रीय मंत्री तिरंगा लहराकर तथा वंदे मातरमू और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा कि आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें। हम एक विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए, हम हर घर पर तिरंगा फहराएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्।