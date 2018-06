PM मोदी ने कहा- इमरजेंसी भारत का काला दिन, इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता-VIDEO

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में जिस वक्त इमरजेंसी लगाई गई थी उस वक्त भय का माहौल था। इमरजेंसी में लोगों को मीसा का भय दिखाया जाता था।

इमरजेंसी में पूरे देश को बनाया गया जेलखाना

पीएम ने कहा कि उस वक्त जजों को महाभियोग का डर दिखाया जाता था। चतुराई थी कि सबकुछ संविधान के तहत किया जाए। मोदी बोले- इमरजेंसी के दौरान पूरा देश जेलखाना बन गया था। उस समय संविधान का दुरूपयोग किया गया। इससेे सभी लोग खौफ के साए में जी रहे थे।



भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की महक

पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने नहीं हमने संविधान दिवस का आयोजन किया। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। उसके साथ गाने बजानेवाले हैं। उन्होंने कहा कि किशोर कुमार ने गाने से मना किया, तो उनकी रेडियो से छुट्टी हो गई थी।

The party which has no internal democracy cannot be expected to follow the ideals of a democracy: PM Narendra Modi in Mumbai pic.twitter.com/KMxgb6kbPg