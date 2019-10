पीएम मोदी चेन्नई पहुंचे, जिनपिंग की यात्रा से पहले मामल्लापुरम छावनी में तब्दील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए शुक्रवार को चेन्नई पहुंचे। उन्होंने इस शिखर वार्ता से भारत और चीन के बीच संबंध और मजबूत होने की कामना की। वह दिल्ली से एक विशेष विमान से यहां पहुंचे और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित तथा मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी समेत अन्य ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले मामल्लापुरम को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। करीब 5 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और नेवी के युद्धपोतों को भी तैनात किया गया है।

पीएम मोदी ने अंग्रेजी, तमिल और चीनी भाषा में ट्वीट किया, “चेन्नई पहुंच गया हूं। मैं तमिलनाडु की महान भूमि पहुंच कर खुश हूं जिसे अपनी अद्भुत संस्कृति एवं आतिथ्य सत्कार के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा, “यह खुशी की बात है कि तमिलनाडु राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मेजबानी करेगा। यह अनौपचारिक शिखर वार्ता भारत और चीन के संबंधों को और मजबूत करे, यही कामना है।”

Landed in Chennai.



I am happy to be in the great land of Tamil Nadu, known for its wonderful culture and hospitality.



It is gladdening that Tamil Nadu will host President Xi Jinping. May this Informal Summit further strengthen ties between India and China. pic.twitter.com/IvsTnoGVdW