PM मोदी की अपील- कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को दें बढ़ावा, CJI रमना ने की 'लक्ष्मण रेखा' की बात

पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, ''2015 में हमने लगभग 1800 कानूनों की पहचान की जो अप्रासंगिक हो गए थे। इनमें से केंद्र ने 1450 ऐसे कानूनों को खत्म कर दिया। राज्यों ने केवल 75 कानूनों को समाप्त किया।''

