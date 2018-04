PM मोदी ने दिया नेपाल के PM को भरोसा, 'हमारे रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे'

नेपाल के प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली इन दिनों भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केपी ओली के साथ सयुंक्त प्रेस वार्ता की। वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल के विकास में भारत के योगदान का लंबा इतिहास रहा है, मैं पीएम केपी ओली को इस बात का आश्वासन देता हूं ये आगे भी जारी रहेगा।

इस दौरान पीएम मोदी और केपी ओली ने साथ मिलकर नेपाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन का उद्घाटन भी किया। मोदी ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से भी नेपाल और भारत के रिश्ते काफी मज़बूत हैं। नेपाल ने हमेशा से भारत के साथ अपने रिश्तों को पूरी तवज्जो दी है और हमें उम्मीद है कि आगे भी हम मिलकर साथ काम करेंगे।। अब हम नहीं रेलवे लाइन पर काम करेंगे जो हमें काडमांडू से जोड़ेगी।

वहीं नेपाल के पीएम ने कहा कि मैंने पीएम मोदी को नेपाल आने का न्यौता दिया है। मुझे उम्मीद के मोदी जल्द नेपाल की यात्रा पर आएंगे।

I invited PM Modi to pay a visit to Nepal at the earliest convenient time, I am hopeful that the visit will take place soon: Nepal Prime Minister KP Oli pic.twitter.com/Nzjg5IJLRV — ANI (@ANI) April 7, 2018

We have strong relations when it comes to the aspect of security and are committed towards stopping misuse of our open borders: PM Modi at joint statement with Nepal PM — ANI (@ANI) April 7, 2018