पीएम मोदी व भारतीय फुटबाल जगत ने दासमुंशी को दी श्रद्धांजलि

भारतीय फुटबाल जगत ने अखिल भारत फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) के पूर्व अध्यक्ष प्रिय रंजन दासमुंशी के निधन पर आज शोक जताते हुये उन्हें श्रद्धांजलि दी। लगभग 20 वर्षों तक एआईएफएफ के अध्यक्ष रहे दासमुंशी 72 साल के थे। वह 2008 में आात लगने के बाद से कोमा में थे। दासमुंशी एआईएफएफ के अलावा राजनीति में भी सक्रिय थे और कांग्रेस के बड़े नेताओं मे एक थे।

पीएम मोदी ने दासमुंसी के निधन पर शोक व्यक्त किया-

Shri Priya Ranjan Dasmunsi was a popular leader with rich political and administrative experience. He did notable work to popularise football in India. Saddened by his demise. My thoughts are with Deepa Dasmunsi ji and family as well as his supporters.