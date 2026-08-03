मॉडल कॉलेज में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान का हुआ सीधा प्रसारण
मॉडल कॉलेज में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान का हुआ सीधा प्रसारणमॉडल कॉलेज में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान का हुआ सीधा प्रसारण
दुमका , प्रतिनिधि। केंद्र सरकार के नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत शनिवार को मॉडल कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री ने युवाओं को नशे की बुराइयों से बचने, खेल-कूद, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बढ़ाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्या प्रो. मेरी मार्गरेट टुडू ने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि नशामुक्त समाज ही विकसित भारत की नींव है। युवाओं को नशे से दूर रखकर ही हम एक स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस अभियान में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका सबसे अहम है क्योंकि यहीं से देश के भविष्य का निर्माण होता है।
प्रो. टुडू ने आगे कहा कि कॉलेज परिसर को पूर्णतः नशामुक्त बनाने के लिए विद्यार्थियों के बीच जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने परिवार एवं समाज में भी इसके प्रति जागरूकता फैलाएं। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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