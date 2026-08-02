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एएमयू में ‘नशामुक्त भारत’ का लिया संकल्प

By Lokesh Sharma
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एएमयू में 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान के तहत 1,200 विद्यार्थियों, शिक्षकों और अधिकारियों को वर्चुअल संबोधित किया। कार्यक्रम में नशामुक्त समाज के लिए जागरूकता फैलाने का आह्वान किया गया। विद्यार्थियों ने इस मुहिम के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई।

एएमयू में ‘नशामुक्त भारत’ का लिया संकल्प

-केनेडी ऑडिटोरियम में छात्रों, शिक्षकों व अधिकारियों ने सुना प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। एएमयू में राष्ट्रीय ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ अभियान के तहत केनेडी ऑडिटोरियम में रविवार को 1,200 से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना। एनएसएस के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में एएमयू के विभिन्न विभागों और स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया।मुख्य अतिथि प्रो-वाइस चांसलर प्रो. मोहम्मद मोहसिन खान व विशिष्ट अतिथि डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो. एम अथर अंसारी रहे। कला संकाय के डीन प्रो. मोहम्मद रिजवान खान, एनएसएस समन्वयक डॉ. मोहसिन खान, डिप्टी डीन प्रो. सुबूही खान, प्रो. सैयद जियाउर्रहमान, प्रो. फजल-उर-रहमान, प्रो. विभा शर्मा, डॉ. अब्दुल जब्बार और जनसंपर्क अधिकारी उमर एस पीरजादा सहित विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, शिक्षक और प्रवोस्ट मौजूद रहे।

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वक्ताओं ने विद्यार्थियों से नशामुक्त समाज के दूत बनने और जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। अंत में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. फौजिया फरीदी ने संचालन व धन्यवाद ज्ञापन किया, जबकि डॉ. मोहम्मद उजैर ने सभी प्रतिभागियों को नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पोर्टल पर पंजीकरण कर अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जताई।

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Lokesh Sharma

लेखक के बारे में

Lokesh Sharma

संक्षिप्त परिचय लोकेश शर्मा पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान समूह) में स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
लोकेश शर्मा प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। उन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं और प्रमुख रूप से स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं। खोजी पत्रकार के रूप में उन्होंने पाठकों की रुचि और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ बनाई है।

कार्य यात्रा
लोकेश शर्मा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से की, जहां उन्होंने समाचार लेखन और रिपोर्टिंग की बुनियादी समझ विकसित की। वर्ष 2010 से 2013 तक हाथरस में सक्रिय संवाददाता रहे। इसके बाद अलीगढ़ में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्य करते हुए लगभग छह वर्षों तक अपराध और न्यायालय संबंधी विषयों की गहन रिपोर्टिंग की। जनवरी 2025 से वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले एक साल में तीन अभियान चलाए, जिनका व्यापक असर हुआ।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि एवं रिपोर्टिंग क्षेत्र
राजनीति शास्त्र में स्नातक और जनसंचार में परास्नातक शिक्षा ने उन्हें राजनीति और पत्रकारिता की समझ का संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया। विभिन्न विषयों पर पकड़ के साथ वे कृषि, चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित व अनुसंधान आधारित व्याख्यात्मक समाचार लिख रहे हैं।

विजन
लोकेश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता की वास्तविक शक्ति तथ्यपरकता और विश्वसनीयता में निहित है। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और उपयोगी जानकारी पहुंचाना है।

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