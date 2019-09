सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, कही यह बात

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु होने की कामना की। सोनिया गांधी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि वह प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देती हैं और उनके स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु होने की कामना करती हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को 69 वर्ष के हो गए। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों के नामचीन लोगों ने उन्हें बधाई दी।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जन्मदिन की शुरुआत अपने गृह राज्य गुजरात में 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तथा नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का अवलोकन करने के साथ की। वह 69 वर्ष के हो गए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहे जाने वाले 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। ऐसी खबरें भी थी कि उन्होंने अपने हेलिकॉप्टर से प्रतिमा का वीडियो भी बनाया था।

Congress President Smt Sonia Gandhi has extended her greetings to Prime Minister, Shri Narendra Modi on his Birthday.

She wished him a healthy, happy and long life.