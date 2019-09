गुजरात से पीएम मोदी ने ट्वीट किया 90 सेकंड का video, देखें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एरियल व्यू

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 69वां बर्थडे मना रहे हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सरदार सरोवर डैम और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सरदार सरोवर बांध पर उन्होंने नर्मदा नदी की पूजा की और आरती भी की। बता दें कि अहमदाबाद में अपना जन्मदिन मनाने के लिए पीएम मोदी सोमवार की देर रात ही वहां पहुंचे हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौर कर की। मंगलवार सुबहर पीएम मोदी केवडिया पहुंचे। पीएम मोदी सरदार बल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देखने गए। इस दौरान पीएम मोदी ने 90 सेकेंड का एक वीडियो ट्वीट किया। पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का एरियल व्यू वाला वीडियो शेयर किया।

Reached Kevadia a short while ago.



Have a look at the majestic ‘Statue of Unity’, India’s tribute to the great Sardar Patel. pic.twitter.com/B8ciNFr4p7