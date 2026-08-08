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पीएम मित्र पार्क में ट्रेनिंग, लैब और स्किल सेंटर एक ही छत के नीचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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-10000 करोड़ का निवेश, एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार -छह लेन ग्रीनफील्ड का

पीएम मित्र पार्क में ट्रेनिंग, लैब और स्किल सेंटर एक ही छत के नीचे

लखनऊ, विशेष संवाददाता

हरदोई हाईवे पर एक हजार एकड़ में निर्माणाधीन पीएम मित्र पार्क प्रदेश का इकलौता ऐसा टेक्सटाइल हब होगा जहां सभी सुविधाएं एक छत के नीचे मिलेंगी। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के वस्त्र उत्पाद यहां तैयार होंगे। ब्राडिंग के लिए अलग व्यवस्था होगी। इसी परिसर में प्रशिक्षण, लैब तथा स्किल डवलेपमेंट केंद्र भी चलेंगे। इससे बाजार की मांग के मुताबिक कपड़े तैयार करने में मदद मिलेगी। यहां करीब 10 हजार करोड़ के निवेश का अनुमान है।

निर्माण में प्रगति

कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल उद्योग ही है। इसे देखते हुए 1947 करोड़ की लागत से पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा है। अब तक 374 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। यहां प्ले एंड प्लग औद्योगिक प्लाट तथा शेड मुहैया कराए जाएंगे, ताकि तत्काल उत्पादन शुरू किया जा सके। यहां 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए अलग से ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इस पर 85.52 करोड़ खर्च हो चुके हैं। करीब दो करोड़ की लागत से बिजली सप्लाई का आधार तैयार कर लिया गया है।

उद्यमियों और श्रमिकों की सुविधाएं

उद्यमियों के लिए बेयर हाउस भी बनाया जाएगा। श्रमिकों के आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यवसायिक ढांचा तैयार किया जाएगा। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपशिष्ट जलशोधन संयंत्र, जल संचयन, सोलर प्लांट लगेंगे। करीब 15 मीटर की ग्रीन बेल्ट होगी। रोड, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, बाउंड्रीवाल जैसे आधारभूत ढांचे पर 1125 करोड़ खर्च होंगे, अब तक 374.12 करोड़ के काम हो चुके हैं।

पार्क का क्षेत्रफल और सड़क निर्माण

24 किमी दायरे में होगा पार्क

पहले चरण के तहत 14.98 करोड़ से दो लेन 8.7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा चुकी है। दूसरे चरण के तहत लखनऊ-हरदोई हाईवे से छह लेन की ग्रीनफील्ड 14.28 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएग। करीब 7 फीसदी काम पूरे हो चुके हैं और 191.97 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। छह लेन रोड के निर्माण पर ही 522.97 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। टेक्सटाइल पार्क के लिए 24.09 किमी बाउंड्रीवाल का 91 फीसदी काम पूरा हो चुका है। कार्यालय भवन और गेट कांप्लेक्स का काम इसी हफ्ते पूरा कर लिया गया है।

रोजगार के अवसर

एक लाख से अधिक को रोजगार

करीब एक हजार एकड़ में 1947 करोड़ से निर्माणाधीन पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क पर यूपी सरकार 51% व केंद्र 49% हिस्सा खर्च कर रहा है। टेक्सटाइल पार्क बनने से करीब एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मुहैया होने का अनुमान लगाया गया है। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद जाने वाले टेक्सटाइल श्रमिकों को अब अपने ही प्रदेश में रोजगार मुहैया होगा।

सम्पूर्ण अवसंरचना

कोट

आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। करीब 90% काम पूरे कर लिए गए हैं। करीब 24 किमी के दायरे में सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है। कपड़ा उद्योग से जुड़े बड़े निवेशकों ने निवेश की इच्छा जताई है। राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे।

राकेश सचान, खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हस्तकरघा, वस्त्रोद्योग मंत्री

इंफ्रोग्राफिक्स

1947 करोड़ निर्माण लागत

1000 एकड़ में पीएम मित्र पार्क का निर्माण

10,000 करोड़ से अधिक का औद्योगिक निवेश

01 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार

सामान्य प्रश्न

पीएम मित्र पार्क के निर्माण में कुल कितना निवेश किया जा रहा है?
पीएम मित्र पार्क के निर्माण में कुल 1947 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।
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