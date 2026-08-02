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मछुआरों की बढ़ाई गई वित्तीय साक्षरता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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सतबरवा अंचल के मुरमा गांव में मछुआरा समुदाय को पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत बैंक ऋण एवं सरकारी सब्सिडी की जानकारी दी गई। इसमें एससी-एसटी एवं महिलाओं को 60% और सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40% सब्सिडी का प्रावधान है। विशेषज्ञों ने सुरक्षित बैंकिंग और अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की।

मछुआरों की बढ़ाई गई वित्तीय साक्षरता

सतबरवा। सतबरवा अंचल के मुरमा गांव में मलय डैम के बांध के नीचे रविवार को मछुआरा समुदाय के लोगों को पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)से बैंक ऋण एवं सरकारी सब्सिडी की विस्तृत जानकारी दी गई। एलडीएम अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि एससी-एसटी एवं महिला को 60, सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। मछली पालन को आय बढ़ाने, स्वरोजगार से लाभार्थियों को लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। एसबीआई एलडीएम अनुकरण तिर्की ने साइबर एवं बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव, सुरक्षित बैंकिंग, पीएमएसबीआई और पीएमजेजेबीआई से लाभ उठाने की जरूरतों पर बल दिया। आरबीआई सीएफएल सुनील कुमार ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड समेत विभिन्न बैंकिंग एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई।

अग्रगति इंडिया के जिला कोडिनेंटर रूपेश ठाकुर, प्रशिक्षक पिंटू ,चैनपुर सीएफएल समन्वयक तरुण प्रकाश आदि सक्रिय रहे।

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