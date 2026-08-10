पीएम आवास शहरी-दो में 73 हजार मकान और बनाने की मंजूरी
- इस योजना में मकान बनाने की संख्या हुई 488526 - मुख्य सचिव की बैठक
लखनऊ, विशेष संवाददाताप्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-दो में प्रदेश के 137 नगर निकायों में 73184 और मकानों के निर्माण कराए जाएंगे। लाभार्थी आधारित आवास निर्माण (बीएलसी) घटक में मकान बनाने की संख्या बढ़कर अब 488526 हो गई है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकानों की स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) बनी है। सोमवार को इसकी बैठक हुई। इसमें नए मकानों को बनाने की मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत आवासीय परियोजनाओं का काम निर्धारित मानकों व गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ तय समय में किया जाए।उन्होंने
योजना के लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी पर विशेष जोर दिया। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कामों में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलम्ब न हो। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरुप्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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