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5 करोड़ से होगा सबर टोला की चार सड़कों का निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में आदिम जनजाति समूह के गांवों के लिए चार सड़कों का निर्माण होगा। इन पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे। सड़कें माकड़ी, सिरकाडीह, धुसरा, और गोलकाटा से सबर टोला को जोड़ेगी। टेंडर की प्रक्रिया 25 अगस्त तक चलेगी।

5 करोड़ से होगा सबर टोला की चार सड़कों का निर्माण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएम जनमन) के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में रहने वाले आदिम जनजाति समूह के गांवों व टोलों को जोड़ने के लिए चार सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इनमें धालभूमगढ़ प्रखंड के माकड़ी पीडब्ल्यूडी रोड से सबर टोला तक, डुमरिया प्रखंड के सिरकाडीह से सबर टोला तक, पटमदा प्रखंड के धुसरा से सबर टोला और पोटका प्रखंड के गोलकाटा से सबर टोला तक सड़कें इस सूची में शामिल हैं। इन सड़कों के निर्माण पर पांच करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। झारखंड स्टेट रूरल रोड्स डेवलपमेंट ऑथिरिटी की ओर से इन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। माकड़ी पीडब्ल्यूडी रोड से सबर टोला तक सड़क की लंबाई 1.81 किलोमीटर है।

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इसके निर्माण पर एक करोड़ 41 लाख 44 हजार रुपए की लागत आएगी। सिरकाडीह से सबर टोला सड़क की लंबाई 600 मीटर है। इसके निर्माण पर 52 लाख 42 हजार रुपए की लागत आएगी। तीसरी सड़क धुसरा से सबर टोला की लंबाई 740 मीटर है। इसके निर्माण पर 59 लाख 31 हजार रुपए खर्च होंगे। चौथी सड़क गोलकाटा से सबर टोला है। इसकी लंबाई तीन किलोमीटर से अधिक है। इसके निर्माण पर कुल दो करोड़ 52 लाख 24 हजार रुपए की लागत आएगी।झारखंड स्टेट रूरल रोड्स डेवलपमेंट ऑथिरिटी ने इन सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर निकाल दिया है। 25 अगस्त तक टेंडर भरे जाएंगे। उसी दिन शाम में टेंडर को खोला जाएगा। शर्तों के अनुसार एग्रीमेंट के बाद 15 महीने में सड़कों का निर्माण ठेकेदार को करना होगा। साथ ही सड़कों की देखभाल पांच साल तक करनी होगी। वैसे पूर्वी सिंहभूम की इन चार सड़कों के साथ सात जिलों की कुल 21 सड़कों का निर्माण किया जाना है।

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