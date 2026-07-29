रोजगार के लिए लोन के आवेदनों का शीघ्र करें निपटारा

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत जिले में 141 लाभार्थियों का लक्ष्य है निर्धारित पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत जिले में 141 लाभार्थियों का लक्ष्य है निर्धारित

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत जिले में 141 लाभार्थियों का लक्ष्य है निर्धारित प्रत्येक अस्वीकृत आवेदन की पुन: गंभीरता से समीक्षा कर पात्र आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन करें

बैठक का आयोजन जहानाबाद, नगर संवाददाता उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पियूष की अध्यक्षता में जिला उद्योग केंद्र के समन्वय से उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक एवं प्रतिनिधि तथा जिला संसाधन पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत जिले को प्राप्त 141 लाभार्थियों के लक्ष्य की बैंकवार समीक्षा की गई।

निर्देश और कार्यवाही उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करते हुए निर्धारित लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा पीएमएफएमई योजना के अस्वीकृत आवेदनों की आवेदनवार समीक्षा की गई। इस दौरान कई मामलों में बैंकों द्वारा अस्वीकृति के संबंध में संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस पर उप विकास आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि प्रत्येक अस्वीकृत आवेदन की पुन: गंभीरता से समीक्षा कर पात्र आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

भविष्य की बैठक उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि अगली समीक्षात्मक बैठक से पूर्व निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें तथा लंबित एवं अस्वीकृत आवेदनों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब न होने दें। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र युवाओं एवं उद्यमियों तक पहुँचाना सभी संबंधित विभागों एवं बैंकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।