गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को समान रुप से उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय मिशन पीएम ई-विद्या
--हर विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थी तक पहुंचाया जाएगा राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा अभियानफोटो 26-प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित क
कन्नौज। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी पीएम ई-विद्या अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार में संयुक्त निदेशक पवन सचान के निर्देशन में कन्नौज अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
शिक्षकों का प्रशिक्षण
एसआईआरटी, उत्तर प्रदेश द्वारा एनसीआरटी के केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी) में आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण में कन्नौज के शिक्षक शिशिर कुशवाहा ने संदर्भदाता के रुप में कार्य किया। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को डिजिटल कंटेंट डिजाइन, स्टूडियो में प्रस्तुतीकरण, शैक्षिक वीडियो निर्माण, गुणवत्ता मूल्यांकन तथा प्रभावी डिजिटिल शिक्षण की आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
पीएम ई-विद्या का महत्व
एससीआईआरटी के निदेशक ने कहा कि पीएम ई-विद्या केवल शैक्षिक वीडियो प्रसारण की योजना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को समान रुप से उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय मिशन है। शिक्षक शिशिर कुशवाहा ने कहा कि कन्नौज में अभी भी पीएम-ई विद्या के प्रति अपेक्षित जागरुकता का अभाव है। यह मंच छात्रों को निशुल्क गुणवत्तपूर्ण व चौबीस घंटे उपलब्ध शैक्षिक सामिग्री प्रदान करता है, जिससे कठिन विषयों को समझना, छूटे हुए पाठों की भरपाई करना और स्व-अध्ययन को बढ़ावा देना संभव होता है। इस बात पर विशेष बल दिया गया कि भविष्य की शिक्षा में डिजिटिल संसाधनों की भूमिका लगातार बढ़ेगी। विद्यालय स्तर पर शिक्षक अभिमुखीकरण, अभिभावक जागरुकता और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से इस राष्ट्रीय अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने जिले के सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर अखिलेश वर्मा, डा.कमलेश यादव, मोनिका भाटकरनी, कमल किशोर सहित अन्य मौजूद रहे।
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