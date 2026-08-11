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हर स्कूल तक पहुंचेगी डिजिटल शिक्षा की जानकारी, तीन शिक्षकों को मिला प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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- शिक्षकों को डिजिटल सामग्री बनाने और टीवी-यूट्यूब चैनलों के इस्तेमाल का दिया प्रशिक्षण पीएम ई-विद्या अभियान को जिले में जन-आंदोलन बनाने की दिशा में प

हर स्कूल तक पहुंचेगी डिजिटल शिक्षा की जानकारी, तीन शिक्षकों को मिला प्रशिक्षण

बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। पीएम ई-विद्या अभियान को जिले में जन-आंदोलन बनाने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। इसके तहत जिले के हर विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थी तक डिजिटल शिक्षा के संसाधनों की जानकारी पहुंचाई जाएगी। इसके लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एससीईआरटी उत्तर प्रदेश, सीआईईटी-एनसीईआरटी के विशेषज्ञों ने पीएम ई-विद्या के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया। इसमें बरेली के श्री गुलाब राय कॉलेज के डॉ. राजनीश कुमार और संजीव कुमार और राजकीय इंटर कॉलेज बालीपुर के वेद प्रकाश गौतम ने हिस्सा लिया। तीनों शिक्षकों को पीएम ई-विद्या के टीवी चैनलों, यूट्यूब और अन्य डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल के साथ गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक वीडियो बनाने का प्रशिक्षण मिला।

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