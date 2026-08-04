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ई-विद्या एप से छात्रों को मिलेगी बेहतर शिक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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शिक्षा का स्वरूप तेजी से डिजिटल हो रहा है। पीएम ई-विद्या पहल एक मोबाइल ऐप है जिससे छात्र मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई कर सकते हैं। 27 से 31 जुलाई को बिहार में प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला हुई। यहां पढ़ाई के महत्व और डिजिटल सामग्री के निर्माण पर ध्यान दिया गया।

ई-विद्या एप से छात्रों को मिलेगी बेहतर शिक्षा

विभूतिपुर, निज संवाददाता। शिक्षा का स्वरूप तेजी से डिजिटल हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की “पीएम ई -विद्या” पहल विद्यार्थियों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। यह केवल एक मोबाइल एप नहीं बल्कि ऐसा डिजिटल मंच है जहां बच्चे बिना किसी शुल्क के घर बैठे गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई कर सकते हैं।

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कार्यशाला की जानकारी

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ( एससीईआर टी) पटना में 27 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित पांच दिवसीय राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला मे शामिल होकर लौटे प्रशिक्षक सह खम्हार उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक सुरेश कुमार ने कही। उन्होनें बताया कि एनसीईआरटी नई दिल्ली की केन्द्रीय टीम के नेतृत्व में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में बिहार के विभिन्न जिलों से 56 शिक्षकों ने भाग लिया जिनमें समस्तीपुर जिले से दो शिक्षक, जगतारणी उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय खम्हार के गणित शिक्षक सुरेश कुमार एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय दिघरा, पूसा के हिन्दी शिक्षक मुकेश कुमार मृदुल भी शामिल थे।

डिजिटल शिक्षा का सहयोग

प्रशिक्षण के दौरान स्पष्ट किया गया कि आने वाले समय में डिजिटल शिक्षा विद्यालय की कक्षाओं का पूरक नहीं बल्कि मजबूत सहयोगी बनेगी । पीएम ई-विद्या पर बीआर 63 से बीआर 67 तक बिहार राज्य के चैनल है। इसके अलावा बच्चे किसी भी राज्य के शिक्षकों का क्लास कर सकते हैं।

मोबाइल ऐप का महत्व

उन्होनें बताया कि पीएम ई विद्या मोबाइल ऐप पूरी तरह निःशुल्क है । इसमें किसी प्रकार का पंजीकरण या सदस्यता शुल्क नहीं देनी पड़ती है। विद्यार्थी दिन के किसी भी समय विषय वार वीडियो पाठ, अभ्यास सामग्री और पुनरावृत्ति देख सकते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए यह काफी उपयोगी साबित होगा। विद्यालय से लौटने के बाद भी बच्चे कठिन अध्यायों को दोबारा समझ सकेंगे और परीक्षा की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। इससे शिक्षा विभाग का जो बच्चों को कोचिंग से दूर करने की पहल है वह सही साबित होगी।

शिक्षकों का प्रशिक्षण

वहीं पांच दिवसीय प्रशिक्षण में शिक्षकों को आधुनिक डिजिटल कंटेंट निर्माण की पूरी प्रक्रिया सिखाई गई। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों से वीडियो तैयार करा कर उसका तकनीकी और शैक्षणिक मूल्यांकन कराया गया। इसमें विषय की शुद्धता, सरल भाषा, प्रस्तुतिकरण, ध्वनि, प्रकाश व्यवस्था, कैमरा एंगल और बच्चों की समझ के अनुरोध सामग्री तैयार करने जैसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों से कहा गया कि अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को पीएम ई-विद्या मोबाइल ऐप के उपयोग के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही पीटीएम में अभिभावकों को उसके बारे में बतया जायेगा।

सामान्य प्रश्न

पीएम ई-विद्या ऐप किसके द्वारा संचालित है?
पीएम ई-विद्या ऐप केंद्र सरकार द्वारा संचालित है।
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