अहमदाबाद में बोले पीएम मोदी, महात्मा गांधी का संदेश दुनिया की सभी चुनौतियों का करता है समाधान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार की शाम को अहमादबाद पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत का कद दनोंदिन बढ़ता जा रहा है। दुनियाभर में भारत के प्रति आदर बढ़ रहा है। कोई भी इस बदलाव को महसूस कर सकता है। दुनिया यह देख सकती है कि वैश्विक स्तर पर भारत ने कई साकारात्मक बदलाव हुए हैं।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती संयुक्त राष्ट्र में काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया की कोई भी समस्या के बारे में बात करिए, महात्मा गांधी का सुझाव उन समस्याओं को निदान देता है।

साबरमती आश्रम पहुंचे पीएम मोदी

वे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर थोड़ी देर में साबरमीत आश्रम पहुंचे। इसके साथ ही वे वहां पर रिवर फ्रंट पर सरपंचों के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। गांधी जी की 150वीं जयंती पर सालभर होने वाले कार्यक्रमों के हिस्सा के तौर पर बुधवार को यहां और गुजरात के अन्य हिस्सों में कई समारोह आयोजित किए गए हैं।

Live Updates:-

-पीएम मोदी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात के साबरमती आश्रम गए।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi visits the Sabarmati Ashram in Ahmedabad, on the occasion of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi.

-गुजरात के साबरमती आश्रम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। उन्होंने वहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का माल्यार्पण किया।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Mahatma Gandhi at the Sabarmati Ashram in Ahmedabad.

-अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, एक जनसभा को किया संबोधित। थोड़ी देर बाद वह साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।

Prime Minister Narendra Modi in Ahmedabad: Mahatma Gandhi's 150th anniversary has been marked at the United Nations with immense enthusiasm. Take any problem the world faces, the teachings of Mahatma Gandhi offer solutions to those challenges.