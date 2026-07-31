Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्लास्टिक कचरा बना जलजमाव का मुख्य कारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
Follow us on Google News
share

बरसात के दौरान चक्रधरपुर के रिहायशी क्षेत्रों में जलजमाव और नालियों के अवरुद्ध होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्लास्टिक कचरा इसके मुख्य कारणों में से एक है। वर्तमान में, प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुका है, और 'प्लास्टिक मुक्त भारत' अभियान के तहत इस समस्या का समाधान खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्लास्टिक कचरा बना जलजमाव का मुख्य कारण
प्लास्टिक कचरा बना जलजमाव का मुख्य कारण

बरसात के दिनों में चक्रधरपुर के रिहायशी इलाकों में जलजमाव और सड़कों पर गंदे पानी का बहना आम समस्या बन गई है। नालियों और तालाबों के जाम होने के कारण आम जनमानस को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

प्लास्टिक कचरा

इस जलजमाव और नालियों के अवरुद्ध होने का सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक कचरा है। चूंकि प्लास्टिक आसानी से नष्ट (डीकंपोज) नहीं होता, इसलिए नालियों और जलस्रोतों की सफाई के दौरान सबसे अधिक मात्रा में प्लास्टिक ही बाहर निकलता है, जो पानी के बहाव को पूरी तरह रोक देता है। वर्तमान में पूरी दुनिया पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण सबसे बड़ा कारक है।

तारीख पर नजर

इतिहास पर नजर डालें तो शुरुआती दौर में प्लास्टिक का आविष्कार प्राकृतिक संसाधनों (जैसे हाथियों के दांत और वनों की कटाई आदि) के विकल्प के रूप में प्रकृति और वन्यजीवों के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन समय के साथ अनियंत्रित इस्तेमाल के कारण आज यही प्लास्टिक पर्यावरण और मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है।

समाधान

इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए 'प्लास्टिक मुक्त भारत' अभियान के तहत कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें रिसाइकिल प्लास्टिक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, इस दिशा में वास्तविक सफलता तभी मिल सकती है जब देश का प्रत्येक नागरिक अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से तौबा करे।

आम सवाल

चक्रधरपुर में जलजमाव की मुख्य समस्या क्या है?
चक्रधरपुर में जलजमाव की मुख्य समस्या प्लास्टिक कचरा है जो नालियों और जलस्रोतों को अवरुद्ध कर रहा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।