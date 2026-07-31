प्लास्टिक कचरा बना जलजमाव का मुख्य कारण
बरसात के दौरान चक्रधरपुर के रिहायशी क्षेत्रों में जलजमाव और नालियों के अवरुद्ध होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्लास्टिक कचरा इसके मुख्य कारणों में से एक है। वर्तमान में, प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुका है, और 'प्लास्टिक मुक्त भारत' अभियान के तहत इस समस्या का समाधान खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं।
बरसात के दिनों में चक्रधरपुर के रिहायशी इलाकों में जलजमाव और सड़कों पर गंदे पानी का बहना आम समस्या बन गई है। नालियों और तालाबों के जाम होने के कारण आम जनमानस को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
प्लास्टिक कचरा
इस जलजमाव और नालियों के अवरुद्ध होने का सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक कचरा है। चूंकि प्लास्टिक आसानी से नष्ट (डीकंपोज) नहीं होता, इसलिए नालियों और जलस्रोतों की सफाई के दौरान सबसे अधिक मात्रा में प्लास्टिक ही बाहर निकलता है, जो पानी के बहाव को पूरी तरह रोक देता है। वर्तमान में पूरी दुनिया पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण सबसे बड़ा कारक है।
तारीख पर नजर
इतिहास पर नजर डालें तो शुरुआती दौर में प्लास्टिक का आविष्कार प्राकृतिक संसाधनों (जैसे हाथियों के दांत और वनों की कटाई आदि) के विकल्प के रूप में प्रकृति और वन्यजीवों के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन समय के साथ अनियंत्रित इस्तेमाल के कारण आज यही प्लास्टिक पर्यावरण और मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है।
समाधान
इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए 'प्लास्टिक मुक्त भारत' अभियान के तहत कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें रिसाइकिल प्लास्टिक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, इस दिशा में वास्तविक सफलता तभी मिल सकती है जब देश का प्रत्येक नागरिक अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से तौबा करे।
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