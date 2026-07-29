प्लास्टिक मुक्त बिहार अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन
बीएमडी कॉलेज दयालपुर में प्राचार्य डॉ.तारकेश्वर पंडित की अध्यक्षता में प्लास्टिक मुक्त बिहार अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर श्वेता कुमारी ने कहा कि प्लास्टिक प्रकृति और जीवों के लिए हानिकारक है। कार्यक्रम में छात्रों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभी को प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जागरूक किया गया।
बीएमडी कॉलेज दयालपुर में प्राचार्य डॉ.तारकेश्वर पंडित के अध्यक्षता में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा प्लास्टिक मुक्त बिहार अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन छात्रा प्रगति कुमारी ने किया।
कार्यक्रम का उद्घाटन
कार्यक्रम का उद्घाटन भाषण देते हुए डॉक्टर श्वेता कुमारी ने कहा प्लास्टिक प्रकृति एवं सभी जीव के लिए नुकसान दायक है। प्लास्टिक के प्रयोग ने कई प्रकार के गंभीर बीमारी को जन्म दिया है। यह नदी, पशु, पक्षी सभी के लिए खतरनाक है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्लास्टिक का प्रयोग न करें। प्राचार्य डॉक्टर तारकेश्वर पंडित ने कहा हम वास्तविक से दूर फ़ैशन की दुनिया में रहते हुए प्लास्टिक का प्रयोग करते है, जो खतरनाक है। यह ना सड़ता है ना पानी में गलता है। केवल हमारा अभियान सेमिनार तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि प्लास्टिक के प्रयोग को रोकना है।दैनिक जीवन में हमें प्लास्टिक के थैले कप प्लेट की जगह कपड़े से बने चीजों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक को नष्ट होने में कई सौ साल लग जाते हैं। हमें इसको रिसाइकल करना चाहिए एवं इसके प्रयोग को रोकने के लिए जागरूक करना चाहिए।डाक्टर अरविंद कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद ज्ञापन प्रो रवि रंजन कुमार ने दिया। कार्यक्रम में छात्र सचिन कुमार सिंह, छात्रा पूजा सिंह व मनीषा कुमारी ने भी विचार व्यक्त किए। -संतोष वर्मा
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