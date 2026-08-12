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विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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शिवरात्रि के दिन पंजाबी महिला सेवा संगठन ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान आंवला, नीम, जामुन, अशोक और गुड़हल के पौधे रोपे गए। मुख्य अतिथि एडवोकेट तनुजा चौधरी ने अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में कई अन्य सदस्य भी शामिल हुए।

विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित

शिवरात्रि के पावन पर्व पर पंजाबी महिला सेवा संगठन की ओर से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन की पदाधिकारियों ने विद्यालय की बालिकाओं और शिक्षिकाओं के साथ मिलकर आंवला, नीम, जामुन, अशोक व गुड़हल के पौधे रोपे और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडवोकेट तनुजा चौधरी रहीं। उन्होंने सभी को अधिक से अधिक पौधे रोपित करने के लिए प्रेरित किया। इसमें पुनीता शर्मा, रेनू वाटला, गुरमीत सिंह, रितु मेहता, गीता डंग, महिमा, कंचन, माही आदि रहे।

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