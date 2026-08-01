आला हजरत के नाम पर लगाएंगे पौधे, पर्यावरण संरक्षण पर जोर

108वें उर्स-ए-रजवी के मौके पर सुन्नी बरेलवी मरकज दरगाह आला हजरत से पर्यावरण संरक्षण को समर्पित व्यापक जनजागरूकता अभियान एक पौधा आला हजरत के नाम की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य दुनिया भर में मौजूद आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी के मानने वालों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करना और धार्मिक आस्था को प्रकृति संरक्षण के संदेश से जोड़ना है। अभियान का संचालन जमाअत रजा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान मियां की देखरेख में किया जा रहा है। फरमान मियां ने देश और विदेश में रहने वाले अकीदतमंदों, उलेमा, इमामों, मदरसों, मस्जिदों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आला हजरत के नाम पर पौधे लगाकर इस मुहिम को जनआंदोलन का रूप दें।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और लगातार घटते वन क्षेत्रों जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में पौधारोपण केवल सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि इंसानियत और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी साझा जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि यदि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो धरती को फिर से हरा-भरा बनाया जा सकता है। उर्स-ए-रजवी के दौरान देशभर से आने वाले उलेमा अपनी तकरीरों में पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधनों की हिफाजत का संदेश देंगे। वहीं मरकज से जुड़े मदरसे, मस्जिदें और सामाजिक संगठन भी अपने-अपने क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा है कि आला हजरत की तालीम केवल दीन तक सीमित नहीं थी, बल्कि इंसानियत, समाज की भलाई और प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश देती है। यदि हम उनके नाम पर एक पौधा लगाकर उसकी परवरिश करें, तो यह उनके प्रति सच्ची मोहब्बत और आने वाली नस्लों के लिए एक अनमोल तोहफा होगा।