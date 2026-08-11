खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर रघुनाथपुर में पौधारोपण
ब्रह्मपुर में सावन माह की शिवरात्रि और स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर पर्यावरण भारती ने फलदार पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान आम का पौधा रोपा गया। पर्यावरण प्रहरी शैलेश ओझा ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया और सभी से अपील की कि हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना चाहिए।
ब्रह्मपुर। सावन माह की शिवरात्रि व स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के बलिदान दिवस के अवसर पर मंगलवार को पर्यावरण भारती की ओर से रघुनाथपुर में फलदार पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान आम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली का संदेश दिया गया। पौधारोपण का नेतृत्व पर्यावरण प्रहरी शैलेश ओझा ने किया। पर्यावरण भारती के संस्थापक एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के प्रांत संयोजक राम बिलास शाण्डिल्य ने कहा कि सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ के नाम पर कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनकी पांच वर्षों तक सुरक्षा करना जरूरी है।
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