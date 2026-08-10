Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एएन कॉलेज में वन महोत्सव पर किए गए पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
Follow us on Google News
share

एएन कॉलेज में वन महोत्सव पर किए गए पौध रोपणएएन कॉलेज में वन महोत्सव पर किए गए पौध रोपणएएन कॉलेज में वन महोत्सव पर किए गए पौध रोपण

एएन कॉलेज में वन महोत्सव पर किए गए पौधरोपण

दुमका, प्रतिनिधि। एएन कॉलेज में इको क्लब एवं बॉटनी डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वावधान में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया l वन महोत्सव के दौरान फलदार पौधों का रोपण और वितरण किया गया l फलदार पौधों में आम, अमरुद, शरीफा, पपीता, नींबू, कटहल, जामुन, इमली के साथ साथ पीपल, बड़, करी पत्ती, लाल चंदन इत्यादि उपयोगी पौधों का रोपण एवं वितरण किया गया l

ये भी पढ़ें:Dumka News: एएन कॉलेज में वन महोत्सव आयोजित किया गया

कार्यक्रम का उद्देश्य

इको क्लब कोऑर्डिनेटर एवं वनस्पति विज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉ. अमर नाथ सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य कॉलेज परिसर एवं आस पास के गांव में जैव विविधता संरक्षण के साथ साथ हरित पट्टी का समुचित विकास सुनिश्चित करना है l डॉ. सिंह ने इस अवसर पर उपस्थित प्रकृतिप्रेमियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारे हाथ में पर्यावरण संतुलन का सबसे अमोघ अस्त्र पौधारोपण ही है, जो भूमंडलीकरण को नियंत्रित करने के साथ साथ मानव अस्तित्व के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने की क्षमता रखता हैं l इस कार्यक्रम में वनस्पति विज्ञान विभाग के छात्र -छात्राओं के साथ साथ इको वारियर्स, आस पास अवस्थित स्कूलों के बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं तथा नेतुर पहाड़ी गाँव के ग्रामीणों ने भाग लिया l

फोटो प्रस्तुति

फोटो संख्या 39 ग्रामीण को पौधा भेंट करते कोऑर्डिनेटर डॉ. अमर नाथ

सामान्य प्रश्न

वन महोत्सव कार्यक्रम कब आयोजित किया गया?
वन महोत्सव कार्यक्रम एएन कॉलेज में आयोजित किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dumka Latest News Dumka News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।