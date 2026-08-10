एएन कॉलेज में वन महोत्सव पर किए गए पौधरोपण

दुमका, प्रतिनिधि। एएन कॉलेज में इको क्लब एवं बॉटनी डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वावधान में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया l वन महोत्सव के दौरान फलदार पौधों का रोपण और वितरण किया गया l फलदार पौधों में आम, अमरुद, शरीफा, पपीता, नींबू, कटहल, जामुन, इमली के साथ साथ पीपल, बड़, करी पत्ती, लाल चंदन इत्यादि उपयोगी पौधों का रोपण एवं वितरण किया गया l

कार्यक्रम का उद्देश्य

इको क्लब कोऑर्डिनेटर एवं वनस्पति विज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉ. अमर नाथ सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य कॉलेज परिसर एवं आस पास के गांव में जैव विविधता संरक्षण के साथ साथ हरित पट्टी का समुचित विकास सुनिश्चित करना है l डॉ. सिंह ने इस अवसर पर उपस्थित प्रकृतिप्रेमियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारे हाथ में पर्यावरण संतुलन का सबसे अमोघ अस्त्र पौधारोपण ही है, जो भूमंडलीकरण को नियंत्रित करने के साथ साथ मानव अस्तित्व के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने की क्षमता रखता हैं l इस कार्यक्रम में वनस्पति विज्ञान विभाग के छात्र -छात्राओं के साथ साथ इको वारियर्स, आस पास अवस्थित स्कूलों के बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं तथा नेतुर पहाड़ी गाँव के ग्रामीणों ने भाग लिया l