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दोमुहानी संगम किनारे चला ‘एक पौधा भविष्य के नाम’ अभियान, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता समेत दर्जनों लोगों ने किया पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में पर्यावरण संरक्षण के लिए 'एक पौधा भविष्य के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने वृक्षारोपण के महत्व पर बल दिया, जबकि डीएफओ ने जनभागीदारी को हरित झारखंड की कुंजी बताया। कार्यक्रम में सभी ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया।

दोमुहानी संगम किनारे चला ‘एक पौधा भविष्य के नाम’ अभियान, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता समेत दर्जनों लोगों ने किया पौधरोपण
दोमुहानी संगम किनारे चला ‘एक पौधा भविष्य के नाम’ अभियान, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता समेत दर्जनों लोगों ने किया पौधरोपण

जमशेदपुर। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से शनिवार को डुमनीदोमुहानी संगम किनारे ‘एक पौधा भविष्य के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, डीएफओ सवा आलम अंसारी, मानगो नगर निगम की मेयर सुधा गुप्ता, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा शहर के कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए।कार्यक्रम में सभी अतिथियों और प्रतिभागियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए।पूर्व

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मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वृक्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और बेहतर जीवन का आधार हैं। वहीं डीएफओ सवा आलम अंसारी ने जनभागीदारी को हरित झारखंड के निर्माण की कुंजी बताया। मेयर सुधा गुप्ता ने भी लोगों से अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सभी ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प लिया।

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