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पौधरोपण के बाद जीवित पौधों का विभागों के पास हिसाब नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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बैद्यनाथ झा बैजू ने बताया कि पौधरोपण अभियानों में केवल पौधे लगाने के आंकड़े पेश किए जाते हैं, लेकिन उनके जीवित रहने का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। इससे करोड़ों रुपए का खर्च बेकार होता है। वर्षा ऋतु में सही तरीके से पौधों की देखभाल न करने से कई पौधे मर जाते हैं और योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह जाती हैं।

पौधरोपण के बाद जीवित पौधों का विभागों के पास हिसाब नहीं

बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। पौधरोपण अभियानों में केवल पौधे लगाने के आंकड़े पेश किए जाते हैं, उनके जीवित रहने (सर्वाइवल रेट) का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है। इस वजह से करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जमीन पर हरियाली नहीं दिखती और योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं। जानकारों का कहना है कि पौधरोपण वर्षा ऋतु में ही किया जाना चाहिए ताकि पौधों को निरंतर प्राकृतिक जल मिले। लेकिन आज वर्षा की अनिश्चितता के बावजूद सिर्फ कागजी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पौधरोपण कर दिया जाता है। इसके बाद उनकी देखभाल नहीं होती। परिणामत: हर साल लाखों की संख्या में किया जाने वाला यह कार्य महज उत्सव बनकर रह गया है।

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पिछले दो दशकों के पौधरोपण के आंकड़ों को देखें तो भारी निराशा होती है। इसके दो मुख्य कारण हैं।पहला कारण यह है कि पौधों के जीवित रहने की कम दर और वृक्षों की प्रजातियों का गलत चुनाव। आज हम केवल विपरीत परिस्थितियों में टिके रहने के आधार पर व्यावसायिक प्रजातियों को चुन रहे हैं, जिनका स्थानीय हवा, मिट्टी और जैव विविधता से कोई गहरा संबंध नहीं है। पौधों की सुरक्षा के लिए गैबियन (तार या बांस का घेरा) न लगाने से मवेशी उन्हें खा जाते हैं या पैरों से रौंदकर नष्ट कर देते हैं, जिससे वनरोपण व मनरेगा जैसी योजनाओं का उद्देश्य और सरकारी धन व्यर्थ हो जाता है। मनरेगा के तहत जिले में भले ही 24 लाख पौधे लगाने का आंकड़ा सरकारी कागजों पर अंकित है, लेकिन धरातल पर इसकी हकीकत कुछ और है। पानी और गैबियन के अभाव में अधिकतर पौधे या तो सूख गए या किसी जानवर ने उन पौधों को नष्ट कर दिया। मनरेगा डीपीओ आमना जोहरा से पौधरोपण के संबंध में पूछने पर उन्होंने व्यस्तता बताकर कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। जिले में वर्ष 2019 से आज तक मनेरगा की ओर से लगाए गए पौधों में से बचे हुए पौधों के आंकड़े के संबंध में पूछने पर उन्होंने कोई वैध आंकड़ा देने में असमर्थता जताई।

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