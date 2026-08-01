सोनभद्र पावर ऐंड एनर्जी और जौनपुर-गाजीपुर एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग का बनेगा हब
सोनभद्र आगामी दिनों में पॉवर एंड एनर्जी का हब बनेगा। बनारस को ग्लोबल टूरिज्म में बढ़ावा देने के लिए उसे बौद्ध सर्किट से जोड़ते हुए विकसित किया जाएगा। नीति आयोग वाराणसी को मेडिसिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव बना रहा है। इसमें अधिकारियों के साथ बैठक की योजना भी बनाई गई है।
वाराणसी, विशेष संवाददाता। सोनभद्र आगामी दिनों में पॉवर एंड एनर्जी का हब बनेगा। जौनपुर और गाजीपुर में एग्रीकल्चर एवं फार्मिंग पर जोर दिया जाएगा। बनारस को ग्लोबल टूरिज्म में बढ़ावा देने के लिए उसे बौद्ध सर्किट से जोड़ते हुए विकसित किया जाएगा। यह कार्ययोजना नीति आयोग तैयार कर रहा है। नीति आयोग की पहल पर वाराणसी-विंध्य आर्थिक विकास क्षेत्र परिषद का गठन किया गया है, जिसमें वाराणसी के साथ-साथ गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही एवं चंदौली शामिल हैं। नीति आयोग की मंशा है कि इन सभी जिलों को उनके प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति के आधार पर विकसित किया जाए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में पहले जिलों की भौगोलिक, व्यापारिक एवं प्राकृतिक संरचनाओं के आकलन का निर्णय हुआ है।
नीति आयोग का रुख
नीति आयोग का मानना है कि बनारस यूपी के साथ देश के बड़े पर्यटनस्थलों में शामिल है। यहां ग्लोबल टूरिज्म को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हाल ही में सारनाथ के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध पर्यटन का विस्तार होगा। इसलिए सारनाथ को आसपास के बौद्धस्थलों से जोड़ते हुए उनका सर्किट तैयार किया जाए। कुशीनगर, वाराणसी और गया के साथ बुद्ध की यात्रा से जुड़े अन्य स्थलों की पहचान करते हुए उनका सर्किट तैयार हो। इसी तरह काशी, अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा को जोड़ने के लिए एक डेडीकेटेड कॉरिडोर पर अध्ययन की भी कार्ययोजना बनने जा रही है।
आवश्यकता और विकास कार्य
अधिकारियों के मुताबिक काशी से अयोध्या के बीच फोरलेन सड़क निर्माण की कार्ययोजना एनएचएआई तैयार भी कर रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष शुक्रवार को बनारस पहुंचे। वह शनिवार को भी आयुक्त सभागार में आर्थिक विकास क्षेत्र पर सम्बंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
बनारस का मेडिसिटी के रूप में विकास
सोवा रिग्पा एवं सिद्ध चिकित्सा पद्धति का केंद्र बनेगा बनारस
नीति आयोग की कार्ययोजना में वाराणसी को मेडिसिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव बना है। यहां एलोपैथ और आयुर्वेद के साथ ही सोवा रिग्पा एवं सिद्ध चिकित्सा पद्धति को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। सोवा रिग्पा अस्पताल में इलाज को बढ़ावा देने के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाली जड़ी-बूटियों की उपलब्धता में सरकार मदद करेगी। वहीं सिद्ध चिकित्सा पद्धति आधारित अस्पताल खोलने के लिए सुझाव है।
जीआई उत्पादों पर जोर
मिर्जापुर, भदोही में जीआई उत्पादों पर रहेगा जोर
मिर्जापुर और भदोही की वहां के जीआई उत्पादों के आधार पर पहचान स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन जिलों में लॉजिस्टिक केंद्र और विभिन्न तरह के बड़े-बड़े गोदाम खोलने का भी सुझाव दिया गया है। चंदौली में भी लॉजिस्टिक एवं ट्रांसपोर्टेशन से जोड़ने के लिए विभिन्न वैकल्पिक मार्गों के विकास की तैयारी है। इसके लिए नीति आयोग ने सम्बंधित जिलों से कनेक्टिविटी के लिए सुझाव भी मांगे हैं। इन जिलों में छोटी-छोटी आवासीय परियोजनाएं भी प्रस्तावित की गई हैं।
विश्व बैंक का सहयोग
विश्व बैंक करेगा इकोनॉमी जोन के विकास में मदद
नीति आयोग की मानें तो अभी सातों जिलों की कनेक्टिविटी और इंफ्रा का आधारभूत संरचना तैयार किया जाए। इसमें केंद्र एवं प्रदेश सरकार के साथ ही विश्व बैंक भी आर्थिक मदद करेगा। बैंक किसानों, युवाओं और बुनकरों के कौशल प्रशिक्षण के साथ आवासीय परियोजनाओं और लॉजिस्टिक हब में भी मदद करेगा। इसके अलावा दूसरे अंतरराष्ट्रीय बैंकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmareesh Singh
शॉर्ट बायो : अमरीष सिंह, पिछले 19 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं। इन्होंने हिन्दुस्तान डिजिटल प्रोग्राम 'दिनभर की पांच प्रमुख खबरें' के लिए एंकरिंग भी कर चुके हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमरीष सिंह हिन्दुस्तान समाचार पत्र के विशेष संवाददाता हैं। इन्हें पत्रकारिता में 19 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अमरीष सिंह ने अपने करियर की शुरुआत समाचार एजेंसी यूनिवार्ता दिल्ली से की, यहां विभिन्न राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग की। वर्ष 2007 में प्रतिष्ठित समाचार पत्र अमर उजाला वाराणसी से जुड़े। यहां सम्पादकीय विभाग में बलिया, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर और पूर्वांचल डेस्क पर काम किया। वर्ष 2014 में वाराणसी हिन्दुस्तान ज्वाइन किए और 2019 से रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अमरीष सिंह को विज्ञान और पत्रकारिता का संयोजन मिला। नगर निगम, विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम, सिंचाई विभाग जैसे दर्जनों बीट पर काम किया। वर्तमान में टीम को लीड करने के साथ ही काशी विश्वनाथ धाम, ज्ञानवापी, जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास, भाजपा, वीआईपी मूवमेंट जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
विजन
अमरीष सिंह का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
विकासपरक खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का विशेष कवरेज।
ज्ञानवापी मुकदमा और उससे जुड़े संदर्भों की जानकारी।
नदी, परिवहन और उससे सम्बंधित बीट पर भी पकड़।
डेस्क और कोआर्डिनेशन का भी अनुभव
रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।